15:32, 29 окт 2024

В ходе спецоперации на территории Брянской области российские силовые структуры пресекли попытку проникновения диверсионной группы, состоящей из военных специалистов стран НАТО. Инцидент произошел 27 октября 2024 года, когда группа иностранных боевиков предприняла попытку нарушения государственной границы России, сообщает «Царьград».

По данным пресс-службы ФСБ России, в результате слаженных действий артиллерийских подразделений были ликвидированы четверо иностранных военных специалистов. Примечательно, что среди нейтрализованных диверсантов не оказалось граждан Украины.

В ходе проведения следственных мероприятий на месте боестолкновения были обнаружены улики, указывающие на принадлежность участников группы к элитным подразделениям вооруженных сил стран НАТО. В частности, один из ликвидированных диверсантов имел характерную татуировку с символикой 75-го полка рейнджеров — подразделения специального назначения военной разведки США, известного своими операциями по проведению диверсий и рейдов в тылу противника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила международный состав группы, указав на присутствие среди нейтрализованных диверсантов граждан США, Польши и Канады. Данный факт подтверждается и вещественными доказательствами: у одного из убитых был обнаружен канадский флаг, у другого — молитвенник на польском языке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: aa.com.tr