Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В Брянской области уничтожена необычная группа диверсантов — гробы поедут в США, Канаду и Польшу

В Брянской области уничтожена необычная группа диверсантов — гробы поедут в США, Канаду и Польшу

15:32, 29 окт 2024

В ходе спецоперации на территории Брянской области российские силовые структуры пресекли попытку проникновения диверсионной группы, состоящей из военных специалистов стран НАТО. Инцидент произошел 27 октября 2024 года, когда группа иностранных боевиков предприняла попытку нарушения государственной границы России, сообщает «Царьград».

По данным пресс-службы ФСБ России, в результате слаженных действий артиллерийских подразделений были ликвидированы четверо иностранных военных специалистов. Примечательно, что среди нейтрализованных диверсантов не оказалось граждан Украины.

В ходе проведения следственных мероприятий на месте боестолкновения были обнаружены улики, указывающие на принадлежность участников группы к элитным подразделениям вооруженных сил стран НАТО. В частности, один из ликвидированных диверсантов имел характерную татуировку с символикой 75-го полка рейнджеров — подразделения специального назначения военной разведки США, известного своими операциями по проведению диверсий и рейдов в тылу противника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила международный состав группы, указав на присутствие среди нейтрализованных диверсантов граждан США, Польши и Канады. Данный факт подтверждается и вещественными доказательствами: у одного из убитых был обнаружен канадский флаг, у другого — молитвенник на польском языке.

Циничные методы: российский сапер рассказал, что украинцы перед отступлением из Угледара заминировали пауэрбанки и портфели

Читайте также:

Циничные методы: российский сапер рассказал, что украинцы перед отступлением из Угледара заминировали пауэрбанки и портфели
Автор: Семен Подгорный
Фото: aa.com.tr
Читайте также

Украинская ДРГ совершила попытку прорыва в Брянской области — губернатор региона сделал срочное заявление
Россия/мир
Украинская ДРГ совершила попытку прорыва в Брянской области — губернатор региона сделал срочное заявление
«Ну наконец хорошие новости»: военкоры рассказали, что происходит в Курской области: данные на 8 августа 2024 года
Россия/мир
«Ну наконец хорошие новости»: военкоры рассказали, что происходит в Курской области: данные на 8 августа 2024 года
Русская армия стерла целую колонну ВСУ в Курской области — сожжены 11 западных бронемашин, а также все, кто находился внутри
Россия/мир
Русская армия стерла целую колонну ВСУ в Курской области — сожжены 11 западных бронемашин, а также все, кто находился внутри
«Лежат, кайфуют, ну мы и не мешаем им особо!» — русская армия разнесла пикап с целой украинской ДРГ
Россия/мир
«Лежат, кайфуют, ну мы и не мешаем им особо!» — русская армия разнесла пикап с целой украинской ДРГ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok