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В Курской области в ход пошли тяжелейшие ФАБы, в Брянскую прорывалась группа наемников, Купянск отрезают от мира, Покровск на горизонте — сводки от военкоров на 29 октября 2024

В Курской области в ход пошли тяжелейшие ФАБы, в Брянскую прорывалась группа наемников, Купянск отрезают от мира, Покровск на горизонте — сводки от военкоров на 29 октября 2024

15:37, 29 окт 2024

В ходе продолжающейся специальной военной операции российские вооруженные силы демонстрируют значительные успехи сразу на нескольких стратегических направлениях, сообщает телеграм-канал «Два майора». Военные аналитики отмечают существенные изменения в оперативной обстановке на фронте.

На курском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районе населенных пунктов Любимовка и Новоивановка. Ранее распространенная информация о взятии Дарьино не нашла подтверждения. По данным источников, российская авиация нанесла массированный удар по позициям ВСУ в этом населенном пункте с применением авиабомб ФАБ-3000 с УМПК.

Инцидент произошел на территории Брянской области, где была пресечена попытка проникновения группы иностранных комбатантов. Благодаря оперативному развертыванию РСЗО и ствольной артиллерии, основная часть колонны была уничтожена на подходе к государственной границе. Небольшой группе удалось отступить.

В районе Купянска российские подразделения планомерно расширяют зону оперативного контроля в районах Кругляковки и Колесниковки. Наблюдается наращивание группировки войск вдоль реки Оскол. Проводится систематическая работа по изоляции Купянска путем уничтожения транспортной инфраструктуры в окрестностях города.

В Торецке развернулись ожесточенные городские бои. Российские штурмовые подразделения проводят операции по вытеснению групп ВСУ из жилого сектора с применением модифицированных противотанковых мин. Противник пытается сдержать продвижение российских сил контратаками.

Существенные изменения произошли в районе Покровска. Российские силы расширили зону контроля у поселка Вишневое. Украинская сторона подтвердила утрату контроля над Горняком. Передовые подразделения вышли на ближние подступы к Покровску.

В Катериновке российские силы добились значительного успеха — в центре населенного пункта установлен российский флаг. После взятия под контроль Шахтерского наблюдается стремительное продвижение в направлении Ясной Поляны, что свидетельствует о углублении прорыва оборонительной линии противника.

В Брянской области уничтожена необычная группа диверсантов — гробы поедут в США, Канаду и Польшу

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Автор: Семен Подгорный
Фото: i.insider.com
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