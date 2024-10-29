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Успехи в Судже — ложь: войска окружены, но все не так радужно — даже Путин предостерег от победных реляций

Успехи в Судже — ложь: войска окружены, но все не так радужно — даже Путин предостерег от победных реляций

15:40, 29 окт 2024

Информационное пространство наполнилось противоречивыми сообщениями о ситуации в районе города Суджа. Военные эксперты и аналитики внимательно следят за развитием событий в этом стратегически важном районе Курской области.

По данным издания «Царьград», подразделения ВДВ и спецназа РФ действительно находятся в четырёх километрах от Суджи, удерживая позиции уже более месяца. Однако говорить о стремительном продвижении преждевременно — противник продолжает оказывать сопротивление и предпринимает контратаки.

Особую значимость ситуации придало заявление Президента РФ Владимира Путина на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани. Глава государства обозначил чёткую позицию: группировка противника численностью около двух тысяч человек блокирована на территории примерно 6 на 15 километров. По словам президента, показания пленных свидетельствуют о серьёзной дезорганизации управления и панических настроениях среди командного состава противника.

Военный корреспондент Александр Сладков, анализируя текущую обстановку, подтверждает создание плотного кольца окружения. По его оценке, у блокированных подразделений остаётся лишь два варианта действий: капитуляция либо попытка прорыва, которая с высокой вероятностью приведёт к значительным потерям.

Серая зона в окрестностях Суджи остаётся ареной постоянных столкновений между российскими десантниками и мобильными группами противника. Военные эксперты подчёркивают, что ситуация требует взвешенного подхода и избегания преждевременных выводов.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: ft.com
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