Рамзан Кадыров прокомментировал атаку дронов на Чечню и обещал скорое страшное возмездие: «Мы их уничтожим»
17:55, 29 окт 2024
Во вторник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с жестким заявлением в ответ на беспрецедентное событие — первую с начала специальной военной операции атаку беспилотников на территорию Чечни. Инцидент произошел в городе Гудермес, где около 6:30 утра беспилотный летательный аппарат нанес удар по объекту Российского университета спецназа.
По информации, предоставленной информационным порталом «Царьград», во время общения с представителями прессы руководитель региона охарактеризовал произошедшее как незначительную провокацию, однако подчеркнул неизбежность ответных действий.
«Чеченский народ всегда отвечает на подобные вызовы», — заявил Кадыров.
Глава республики особо отметил, что ответные меры значительно превзойдут по масштабу первоначальную атаку.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
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