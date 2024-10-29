Рамзан Кадыров прокомментировал атаку дронов на Чечню и обещал скорое страшное возмездие: «Мы их уничтожим»

17:55, 29 окт 2024

Во вторник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с жестким заявлением в ответ на беспрецедентное событие — первую с начала специальной военной операции атаку беспилотников на территорию Чечни. Инцидент произошел в городе Гудермес, где около 6:30 утра беспилотный летательный аппарат нанес удар по объекту Российского университета спецназа.

По информации, предоставленной информационным порталом «Царьград», во время общения с представителями прессы руководитель региона охарактеризовал произошедшее как незначительную провокацию, однако подчеркнул неизбежность ответных действий.

«Чеченский народ всегда отвечает на подобные вызовы», — заявил Кадыров.

Глава республики особо отметил, что ответные меры значительно превзойдут по масштабу первоначальную атаку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова