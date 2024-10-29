17:58, 29 окт 2024

В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы достигли значительного территориального продвижения в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль три населенных пункта, включая стратегически важный город Горняк. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли город Горняк, расположенный в 17 километрах от Курахово. Этот населенный пункт имеет особое стратегическое значение благодаря развитой железнодорожной инфраструктуре, которая ранее использовалась для материально-технического обеспечения украинских формирований в регионе. Кроме того, в городе располагаются крупные угледобывающие предприятия, играющие существенную роль в промышленном потенциале региона.

Параллельно с этим, подразделения Южной группировки войск установили контроль над селом Катериновка, находящимся в 12 километрах от Угледара. Военные эксперты отмечают, что данный успех создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Константиновки.

Восточная группировка российских войск взяла под контроль село Доброволье в Волновахском районе, куда ранее отступили украинские подразделения после оставления Угледара.

По оценкам военных аналитиков, установление контроля над данными населенными пунктами существенно укрепляет позиции российских войск в регионе и открывает новые возможности для развития дальнейшего наступления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ