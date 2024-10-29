Лишившийся ноги сапер вернулся в зону СВО спустя четыре месяца после ранения

18:01, 29 окт 2024

В современной военной истории появляются примеры исключительной преданности долгу, когда военнослужащие возвращаются в строй, несмотря на полученные ранения. Один из таких случаев — история сапёра с позывным «Пепел», который после протезирования вернулся к службе в качестве инструктора.

По информации РИА Новости, военнослужащий, получивший тяжёлое ранение при спасении раненого товарища, сейчас передаёт свой бесценный опыт молодому поколению сапёров в отдельном инженерно-саперном батальоне имени Карбышева. Несмотря на потерю конечности, «Пепел» демонстрирует высокий уровень физической подготовки:

«Прекрасно двигаюсь и ничуть не уступаю обычным людям», — подчеркнул он в интервью.

За проявленное мужество при выполнении боевой задачи военнослужащий был удостоен ряда государственных наград, включая Орден Мужества. Несмотря на освобождение от воинской обязанности после ранения, он принял решение продолжить службу, как только адаптировался к протезу.

Справка. Профессия сапёра традиционно считается одной из наиболее рискованных военных специальностей, требующей исключительной концентрации, точности и хладнокровия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: economist.com