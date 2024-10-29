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На вооружение российской армии встали 50 роботов — «Курьеры» могут стрелять, раскладывать мины и вести эвакуацию

На вооружение российской армии встали 50 роботов — «Курьеры» могут стрелять, раскладывать мины и вести эвакуацию

18:29, 29 окт 2024

В рамках программы технологической модернизации вооруженных сил, российская армия получила первую крупную партию многофункциональных наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер». По информации ТАСС, со ссылкой на Народный фронт, 50 боевых роботов уже приступили к выполнению задач в зоне проведения специальной военной операции.

Комплекс «Курьер» представляет собой универсальную боевую платформу с расширенным функционалом. Машина оснащена многофункциональным боевым модулем, способным интегрировать различные типы вооружения, включая гранатомет АГС-17 и пулеметы НСВТ или ПКТ. Помимо огневых задач, робот эффективно выполняет инженерные работы по минированию и разминированию территории, а также обеспечивает эвакуацию раненых.

Особенностью комплекса является возможность дистанционного управления, что существенно снижает риски для личного состава.

«Основная идея заключалась в создании системы, позволяющей выполнять боевые задачи без непосредственного присутствия операторов в зоне поражения», — поясняет один из разработчиков проекта Михаил.

Первые видеоматериалы, демонстрирующие возможности «Курьера», появились весной 2024 года. Комплекс привлек внимание как российских, так и зарубежных военных аналитиков, особенно его универсальный боевой модуль и тактические возможности.

Народный фронт, выступающий координатором проекта, планирует масштабировать производство. В ближайшей перспективе ожидается поставка дополнительной партии из 20 комплексов. Организация также инициировала программу привлечения инженеров и изобретателей со всей России для создания региональных производственных центров.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ТАСС
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