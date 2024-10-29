Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Наговоривший на статью о терроризме Артур Смольянинов* заочно арестован в России

Наговоривший на статью о терроризме Артур Смольянинов* заочно арестован в России

19:25, 29 окт 2024

В Москве суд принял решение о заочном аресте российского актера Артура Смольянинова*, сообщает Telegram-канал SHOT. Артисту, находящемуся за пределами России с осени 2022 года, инкриминируются два уголовных преступления.

По данным следствия, против 41-летнего актера выдвинуты обвинения по статье о возбуждении ненависти или вражды, предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы, а также по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, санкция по которой составляет до 10 лет заключения.

Известный по роли в фильме «9 рота» артист покинул территорию Российской Федерации через несколько месяцев после начала специальной военной операции на Украине. После отъезда из страны актер неоднократно выступал с публичными заявлениями, которые, по мнению следственных органов, содержали недостоверную информацию о действиях российской армии.

В России у актера остаются близкие родственники: мать, брат и двое несовершеннолетних детей от брака с актрисой Дарьей Мельниковой, с которой Смольянинов* находится в разводе.

* - внесен в списки иноагентов, террористов и экстремистов


Автор: Семен Подгорный
Фото: kino-teatr.ru
Читайте также

«Фуфлыжник! Сиди тут бомжуй!»: сбежавший из России Артур Смольянинов* встретил в Берлине своего «преданного фаната» — тот не смог сдержать эмоций
Россия/мир
«Фуфлыжник! Сиди тут бомжуй!»: сбежавший из России Артур Смольянинов* встретил в Берлине своего «преданного фаната» — тот не смог сдержать эмоций
Роман Мадянов-младший, сын покойного актёра, поделился щемящими подробностями последних часов жизни отца
Россия/мир
Роман Мадянов-младший, сын покойного актёра, поделился щемящими подробностями последних часов жизни отца
В Башкирии похоронили участника СВО Артура Гиляжева
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Артура Гиляжева
Самочувствие актера Бориса Щербакова ухудшилось после известия о смерти Мадянова
Россия/мир
Самочувствие актера Бориса Щербакова ухудшилось после известия о смерти Мадянова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok