Наговоривший на статью о терроризме Артур Смольянинов* заочно арестован в России

19:25, 29 окт 2024

В Москве суд принял решение о заочном аресте российского актера Артура Смольянинова*, сообщает Telegram-канал SHOT. Артисту, находящемуся за пределами России с осени 2022 года, инкриминируются два уголовных преступления.

По данным следствия, против 41-летнего актера выдвинуты обвинения по статье о возбуждении ненависти или вражды, предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы, а также по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, санкция по которой составляет до 10 лет заключения.

Известный по роли в фильме «9 рота» артист покинул территорию Российской Федерации через несколько месяцев после начала специальной военной операции на Украине. После отъезда из страны актер неоднократно выступал с публичными заявлениями, которые, по мнению следственных органов, содержали недостоверную информацию о действиях российской армии.

В России у актера остаются близкие родственники: мать, брат и двое несовершеннолетних детей от брака с актрисой Дарьей Мельниковой, с которой Смольянинов* находится в разводе.

* - внесен в списки иноагентов, террористов и экстремистов





Автор: Семен Подгорный

Фото: kino-teatr.ru