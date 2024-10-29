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В Кремле подтвердили, что немецкий завод Rheinmetall на Украине является законной целью для ракетных ударов

В Кремле подтвердили, что немецкий завод Rheinmetall на Украине является законной целью для ракетных ударов

19:39, 29 окт 2024

Российская сторона четко обозначила свою позицию относительно размещения производственных мощностей немецкого концерна Rheinmetall на украинской территории.

По информации РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков однозначно подтвердил, что предприятия Rheinmetall в Украине рассматриваются как легитимные военные цели. Этот статус распространяется на все объекты военного назначения, расположенные на территории страны.

Согласно имеющимся данным, немецкий военно-промышленный гигант уже запустил первое предприятие в Украине, специализирующееся на обслуживании бронетехники. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер раскрыл планы по расширению производственного присутствия, сообщив о строительстве еще трех заводов. На действующем предприятии осуществляется техническое обслуживание танков и БМП украинских вооруженных сил, а к концу года планируется начать сборку боевых машин пехоты Lynx.

По мнению Паппергера, даже в случае достижения мирных договоренностей, Украина продолжит наращивать свой военный потенциал. Такая позиция встречает резкое неприятие со стороны Москвы.

Примечательно, что летом 2023 года украинские граждане выражали обеспокоенность размещением военных производств в городской черте. Жители обращались к руководству страны с просьбами о переносе подобных объектов за пределы населенных пунктов из-за возросших рисков для гражданского населения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: investrends.ch
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