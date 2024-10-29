В Кремле подтвердили, что немецкий завод Rheinmetall на Украине является законной целью для ракетных ударов
19:39, 29 окт 2024
Российская сторона четко обозначила свою позицию относительно размещения производственных мощностей немецкого концерна Rheinmetall на украинской территории.
По информации РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков однозначно подтвердил, что предприятия Rheinmetall в Украине рассматриваются как легитимные военные цели. Этот статус распространяется на все объекты военного назначения, расположенные на территории страны.
Согласно имеющимся данным, немецкий военно-промышленный гигант уже запустил первое предприятие в Украине, специализирующееся на обслуживании бронетехники. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер раскрыл планы по расширению производственного присутствия, сообщив о строительстве еще трех заводов. На действующем предприятии осуществляется техническое обслуживание танков и БМП украинских вооруженных сил, а к концу года планируется начать сборку боевых машин пехоты Lynx.
По мнению Паппергера, даже в случае достижения мирных договоренностей, Украина продолжит наращивать свой военный потенциал. Такая позиция встречает резкое неприятие со стороны Москвы.
Примечательно, что летом 2023 года украинские граждане выражали обеспокоенность размещением военных производств в городской черте. Жители обращались к руководству страны с просьбами о переносе подобных объектов за пределы населенных пунктов из-за возросших рисков для гражданского населения.
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