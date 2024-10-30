Рамзан Кадыров отдал чеченским командирам на СВО жесткий приказ после атаки на Гудермес: «Пленных не брать»

10:03, 30 окт 2024

В ответ на нападение беспилотника на территорию Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, руководство Чеченской Республики объявило о значительном ужесточении военной тактики в зоне проведения специальной военной операции. Это первый случай атаки на территорию Чеченской Республики с начала СВО.

Инцидент произошел 29 октября около 6:30 утра, когда беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию, расположенному на территории РУС. По официальным данным, среди гражданского населения и военнослужащих России пострадавших нет.

В ходе брифинга глава Чечни Рамзан Кадыров издал директиву командирам на передовой, предписывающую пересмотреть протоколы взаимодействия с противником.

«Я дал всем командирам на передовой приказ: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, чем на 100%, чтобы [противник] понимал, как чеченцы могут дополнить свои военные возможности», — заявил руководитель республики.

Согласно информации, опубликованной позднее в официальном Telegram-канале главы региона, ответные меры будут направлены не против отдельных исполнителей, а против организаторов атаки. Кадыров подчеркнул готовность к «жесткому и решительному» реагированию на любые провокационные действия.

В вечернем обращении глава Чечни сообщил дополнительные подробности происшествия. По его словам, на территории стратегических объектов республики, включая РУС, находилось до десяти военнопленных с каждой стороны.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — отметил Кадыров.





Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram-канал Кадырова