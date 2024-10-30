На Курщине большой пожар, в Шереметьево ввели план «Ковёр»: ВСУ в ночь на 30 октября атаковали Россию роем дронов

10:08, 30 окт 2024

В ночь с 29 на 30 октября 2024 года системы противовоздушной обороны нескольких российских регионов провели масштабную операцию по отражению множественных воздушных атак. По данным официальных источников, инциденты были зафиксированы в Курской, Брянской, Ростовской и Смоленской областях.

В Курской области, поздним вечером 29 октября, противовоздушная оборона активно работала по целям. В Железногорске произошло возгорание, в результате которого пострадали припаркованные у многоквартирного дома автомобили, сообщает информационный портал «Царьград».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил об уничтожении трёх беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: первый был перехвачен ночью, ещё два — около 4 часов утра.

В Ростовской области, по информации губернатора Василия Голубева, силы ПВО нейтрализовали четыре беспилотных аппарата в Неклиновском районе. Параллельно с этим, глава Смоленской области Василий Анохин подтвердил уничтожение трёх БПЛА в подведомственном регионе.

В Москве тоже было неспокойно. Около 5 часов утра в международном аэропорту Шереметьево был активирован план «Ковёр». Это привело к временной задержке нескольких рейсов. Режим ограничений действовал в течение 40 минут, после чего был отменён. Официальных сообщений о появлении беспилотников в воздушном пространстве Москвы и Московской области не поступало.

План «Ковёр» представляет собой специальный режим ограничения использования воздушного пространства. При его введении все воздушные суда обязаны либо совершить немедленную посадку, либо покинуть зону действия режима. Активация данного протокола производится органами ПВО исключительно в чрезвычайных ситуациях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Владимира Зеленского