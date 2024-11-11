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Россия начнет испытания персонализированной вакцины от рака

Россия начнет испытания персонализированной вакцины от рака

09:56, 11 ноя 2024

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии завершил доклинический этап разработки инновационной противораковой вакцины, основанной на передовой мРНК-технологии.

По информации главного онколога Министерства здравоохранения РФ Андрея Каприна, клинические испытания препарата начнутся в конце 2024 года. Особенность этой разработки заключается в индивидуальном подходе к лечению каждого пациента: вакцина создается на основе детального анализа опухолевой ткани конкретного больного, что позволяет сформировать уникальный «паспорт опухоли».

Первая фаза клинических исследований будет сосредоточена на двух группах пациентов: с диагностированной меланомой и мелкоклеточным раком легкого. Выбор именно этих онкологических заболеваний для первичных испытаний не случаен, так как они представляют собой одни из наиболее агрессивных форм рака.

Автор: Семен Подгорный
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