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Россияне требуют гнать со сцены Киркорова, которого опять поймали на фонограмме

Россияне требуют гнать со сцены Киркорова, которого опять поймали на фонограмме

15:08, 11 ноя 2024

Очередной концертный конфуз произошел с известным российским исполнителем Филиппом Киркоровым. Как сообщает издание «7дней.ру», артист оказался в эпицентре скандала из-за использования фонограммы во время выступления.

Инцидент произошел во время одного из недавних концертов, где артист демонстрировал яркое шоу со сменой костюмов. Заминка техперсонала с подачей микрофона раскрыла неприятную правду: песня продолжала звучать, несмотря на отсутствие устройства в руках исполнителя.

Зрители, заплатившие существенные суммы за билеты, выразили свое недовольство в социальных сетях. Многие посчитали неприемлемым факт исполнения под фонограмму при высокой стоимости входных билетов. В комментариях преобладали негативные отзывы с призывами завершить карьеру артиста.

Издание также напомнило о недавнем инциденте в Ташкенте, где произошла обратная ситуация. Во время исполнения хита «Цвет настроения синий» включенный микрофон зафиксировал живое пение артиста, что также вызвало неоднозначную реакцию публики из-за неточного попадания в ноты.


Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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