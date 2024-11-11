Сырский объяснил, что ВСУ до сих пор делают в Курской области
15:12, 11 ноя 2024
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поделился информацией о ситуации в Курском регионе. Военачальник посетил подразделения, дислоцированные на этом участке, подчеркнув его стратегическую важность для украинской стороны.
По словам командующего, стойкость украинских военнослужащих на данном направлении предотвращает переброску значительных российских сил на другие участки.
Российская сторона предпринимает попытки оттеснить противника и расширить подконтрольную территорию. Активная фаза боевых действий в регионе продолжается с 6 августа, причем в последний период наблюдается усиление активности российских подразделений.
На освобожденных территориях саперные группы проводят разминирование населенных пунктов для обеспечения безопасного возвращения местных жителей. Российские военные осуществляют действия по нарушению логистических маршрутов противника и проводят наступательные операции. По имеющимся данным, ежедневные потери украинской стороны составляют около 300 военнослужащих. Контратаки ВСУ не приводят к успеху.