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Сырский объяснил, что ВСУ до сих пор делают в Курской области

Сырский объяснил, что ВСУ до сих пор делают в Курской области

15:12, 11 ноя 2024

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поделился информацией о ситуации в Курском регионе. Военачальник посетил подразделения, дислоцированные на этом участке, подчеркнув его стратегическую важность для украинской стороны.

По словам командующего, стойкость украинских военнослужащих на данном направлении предотвращает переброску значительных российских сил на другие участки.

«Если бы не стойкость наших военных, то десятки тысяч бойцов из лучших российских ударных частей штурмовали бы нас на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что значительно ухудшило бы ситуацию на фронте», — отметил Сырский в своем telegram-канале.

Российская сторона предпринимает попытки оттеснить противника и расширить подконтрольную территорию. Активная фаза боевых действий в регионе продолжается с 6 августа, причем в последний период наблюдается усиление активности российских подразделений.

На освобожденных территориях саперные группы проводят разминирование населенных пунктов для обеспечения безопасного возвращения местных жителей. Российские военные осуществляют действия по нарушению логистических маршрутов противника и проводят наступательные операции. По имеющимся данным, ежедневные потери украинской стороны составляют около 300 военнослужащих. Контратаки ВСУ не приводят к успеху.


Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Александра Сырского
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