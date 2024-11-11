История любви длиною в жизнь: как сложилась семейная жизнь доктора Мясникова

15:18, 11 ноя 2024

Ведущий популярной программы «О самом главном» Александр Мясников известен телезрителям не только в России, но и за её пределами. За плечами доктора непростой путь к семейному благополучию: первый брак, заключенный в молодости, продлился всего год.

Судьбоносная встреча произошла со второй супругой — Натальей. Ради совместного будущего с Александром она решилась на серьезный шаг, оставив перспективную карьеру врача-стоматолога.

Молодожёнов ждали серьезные испытания: после свадьбы Александр работал вначале в Мозамбике, а затем во Франции. Несмотря на все сложности, пара сохранила свои отношения.

Супруги долго мечтали о детях. Когда Наталье было около 40 лет, она узнала о беременности. Несмотря на сомнения Александра относительно позднего материнства, в 1994 году в семье появился сын Леонид.

В эфире передачи «Судьба человека» Александр поделился личным: в определенный период семейной жизни его супруга боролась с алкогольной зависимостью.

В настоящее время супруги живут раздельно: Наталья переехала во Францию, где их сын Леонид развивает семейный бизнес. При этом пара подчеркивает, что о разводе речи не идет — они не представляют жизни друг без друга.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети