Катерина Шпица впервые рассказала о пережитой потере ребенка

15:28, 11 ноя 2024

Известная российская актриса Катерина Шпица решилась на откровенное признание в своем личном блоге. Артистка поделилась историей утраты во второе воскресенье ноября — в День матери, потерявшей ребенка.

Радостная новость о беременности пришла в семью незадолго до новогодних праздников. Супруги встретили зимние торжества в приподнятом настроении.

Первый скрининг принес семье тяжелые известия. Медицинское обследование показало отсутствие сердцебиения у плода — беременность оказалась замершей.

После вынужденного прерывания беременности актриса уже на следующий день вернулась к работе. В своем сообщении Шпица поделилась мудрыми словами о преодолении горя:

«Жизнь прекрасна, испытания временны, мы горевали, пока не испили чашу до дна, прошло время, и мы вернули себе ощущение счастья. Любим, верим и надеемся».

Справка. У Катерины Шпицы есть сын Герман от первого брака с актером Константином Адаевым. Их союз продлился с 2010 по 2012 год. В 2021 году артистка создала новую семью, связав свою жизнь с фитнес-тренером Русланом Пановым.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети