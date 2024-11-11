Катерина Шпица впервые рассказала о пережитой потере ребенка
15:28, 11 ноя 2024
Известная российская актриса Катерина Шпица решилась на откровенное признание в своем личном блоге. Артистка поделилась историей утраты во второе воскресенье ноября — в День матери, потерявшей ребенка.
Радостная новость о беременности пришла в семью незадолго до новогодних праздников. Супруги встретили зимние торжества в приподнятом настроении.
Первый скрининг принес семье тяжелые известия. Медицинское обследование показало отсутствие сердцебиения у плода — беременность оказалась замершей.
После вынужденного прерывания беременности актриса уже на следующий день вернулась к работе. В своем сообщении Шпица поделилась мудрыми словами о преодолении горя:
Справка. У Катерины Шпицы есть сын Герман от первого брака с актером Константином Адаевым. Их союз продлился с 2010 по 2012 год. В 2021 году артистка создала новую семью, связав свою жизнь с фитнес-тренером Русланом Пановым.