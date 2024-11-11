Дочь Марата Башарова Амели обвинила отца в алкоголизме: «Сбежала от бухого бати»

15:40, 11 ноя 2024

Дочь актера Марата Башарова заявила о проблемах с алкоголем у отца и планирует переезд в Лондон.

Вскрылись непростые взаимоотношения в семье известного российского актера Марата Башарова. Его старшая дочь Амели, которой сейчас 20 лет, поделилась личными переживаниями в социальных сетях.

Девушка рассказала о вынужденном уходе из дома из-за неадекватного поведения отца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. По словам Амели, она намерена уехать в Лондон, где проживает её друг, и уже запланировала собеседование в консульстве для оформления визы.

Марат Башаров отреагировал на ситуацию в эфире программы «Ты не поверишь!», где категорически опроверг подлинность заявлений. Актер утверждает, что находится в близких отношениях с дочерью, оказывает ей материальную поддержку и недавно приобрел для нее автомобиль.

Стоит отметить, что Амели — дочь актера от первого брака с Елизаветой Круцко, который завершился разводом в 2004 году. Последующие браки артиста также оказались неудачными. Второй супруге, Екатерине Архаровой, в октябре 2014 года потребовалась госпитализация с серьезными травмами, в причинении которых она обвинила мужа.

Третий брак Башарова с Елизаветой Шевырковой, подарившей ему сына Марселя, также омрачился случаями домашнего насилия, о которых сообщала сама Шевыркова. По её признанию, подобные инциденты происходили как минимум трижды.

В настоящее время в жизни актера начался новый период — в августе 2023 года стало известно о его отношениях с актрисой Анастасией Борисовой. В декабре того же года пара объявила о помолвке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ВК/страница Марата Башарова