Внук Андрея Миронова признался, почему он так не любит говорить о своем великом деде

15:52, 11 ноя 2024

Внук Андрея Миронова рассказал о сложностях жизни с фамилией легендарного актера

Представитель династии Мироновых поделился неожиданными откровениями о своей судьбе. В беседе с порталом «Леди Mail.ru» тридцатидвухлетний Андрей Миронов-Удалов признался, что знаменитая фамилия не всегда приносила ему радость.

Выбрав актерскую стезю, как и его прославленный дед Андрей Миронов и мать Мария Миронова, молодой артист столкнулся с постоянными сравнениями. Окружающие то и дело проводили параллели между ним и легендарным предком.

«Поначалу вопросы на эту тему меня раздражали. Люди спрашивали одно и то же, а я даже не знал, что им ответить», — поделился Миронов-Удалов.

Ситуация осложнялась тем, что внук никогда не встречался с дедом лично — тот ушел из жизни за пять лет до его рождения.

Несмотря на первоначальные трудности, молодой актер стал истинным почитателем творчества своего именитого родственника. В детские годы он неоднократно пересматривал картины с участием Миронова-старшего.

«Я бы сказал: „Дедушка, сходи на мои спектакли и скажи, где я лажаю. Расскажи, как поправить ситуацию, дай совет“», — поделился артист своими мыслями о том, о чем бы он попросил деда.

При этом Миронов-Удалов предполагает, что его знаменитый предок, возможно, сам проявил бы инициативу в наставничестве молодого актера.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма