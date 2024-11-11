Внук Андрея Миронова признался, почему он так не любит говорить о своем великом деде
15:52, 11 ноя 2024
Внук Андрея Миронова рассказал о сложностях жизни с фамилией легендарного актера
Представитель династии Мироновых поделился неожиданными откровениями о своей судьбе. В беседе с порталом «Леди Mail.ru» тридцатидвухлетний Андрей Миронов-Удалов признался, что знаменитая фамилия не всегда приносила ему радость.
Выбрав актерскую стезю, как и его прославленный дед Андрей Миронов и мать Мария Миронова, молодой артист столкнулся с постоянными сравнениями. Окружающие то и дело проводили параллели между ним и легендарным предком.
Ситуация осложнялась тем, что внук никогда не встречался с дедом лично — тот ушел из жизни за пять лет до его рождения.
Несмотря на первоначальные трудности, молодой актер стал истинным почитателем творчества своего именитого родственника. В детские годы он неоднократно пересматривал картины с участием Миронова-старшего.
При этом Миронов-Удалов предполагает, что его знаменитый предок, возможно, сам проявил бы инициативу в наставничестве молодого актера.