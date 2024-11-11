В Кремле рассказали, будет ли Путин общаться в ближайшее время с Трампом
23:14, 11 ноя 2024
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с официальным заявлением, опровергающим информацию о планируемых переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
Позиция российской стороны остается неизменной и опирается на недавнее выступление президента Путина на заседании клуба «Валдай».
Ситуация получила развитие после публикации в американском издании Washington Post, которое, ссылаясь на анонимные источники, сообщило о якобы состоявшихся телефонных переговорах Трампа с Владимиром Зеленским и последующем разговоре с Владимиром Путиным. Однако российская сторона категорически опровергла эту информацию, а команда Трампа воздерживается от комментариев.
Известный политолог Дмитрий Дробницкий предложил свой анализ ситуации, указав на возможное «программирование ожиданий» в отношении будущей политики Трампа. По мнению эксперта, текущие информационные вбросы могут быть попыткой заранее сформировать общественное мнение относительно возможных решений по урегулированию российско-украинского конфликта.