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В Кремле рассказали, будет ли Путин общаться в ближайшее время с Трампом

В Кремле рассказали, будет ли Путин общаться в ближайшее время с Трампом

23:14, 11 ноя 2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с официальным заявлением, опровергающим информацию о планируемых переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Позиция российской стороны остается неизменной и опирается на недавнее выступление президента Путина на заседании клуба «Валдай».

«Я вас хочу переадресовать к словам президента, которые он сказал на Валдае. Здесь пока нечего добавить», — подчеркнул Песков в ответ на вопросы представителей прессы.

Ситуация получила развитие после публикации в американском издании Washington Post, которое, ссылаясь на анонимные источники, сообщило о якобы состоявшихся телефонных переговорах Трампа с Владимиром Зеленским и последующем разговоре с Владимиром Путиным. Однако российская сторона категорически опровергла эту информацию, а команда Трампа воздерживается от комментариев.

Известный политолог Дмитрий Дробницкий предложил свой анализ ситуации, указав на возможное «программирование ожиданий» в отношении будущей политики Трампа. По мнению эксперта, текущие информационные вбросы могут быть попыткой заранее сформировать общественное мнение относительно возможных решений по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Попытка навязать определенную модель поведения через медийное давление может привести к тому, что любые альтернативные решения будут восприниматься как проявление слабости или политической ангажированности», — поясняет Дробницкий.
Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
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