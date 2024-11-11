В Китае у женщины неожиданно родился темнокожий младенец — семья на грани краха, ученые в тупике
23:18, 11 ноя 2024
Молодая семейная пара из Шанхая оказалась на грани развода из-за неожиданного цвета кожи своего новорожденного малыша, сообщает China Times.
В центре внимания оказалась 30-летняя жительница Шанхая, родившая ребенка путем кесарева сечения. Супруг, увидев необычно темный цвет кожи младенца, выразил сомнения в своем отцовстве и потребовал проведения ДНК-теста.
Несмотря на согласие пройти генетическое исследование, она отметила, что само требование провести тест уже нанесло непоправимый урон их отношениям.
Многие пользователи соцсетей в Китае выступили в защиту молодой матери, указывая на распространенное явление временной гиперпигментации у новорожденных.
Медицинские эксперты подтверждают, что темный оттенок кожи у новорожденных — это физиологическая норма. Доктор Ли Вэй, неонатолог шанхайской клиники материнства и детства, поясняет:
С медицинской точки зрения, такая пигментация объясняется незрелостью рогового слоя кожи новорожденного и особенностями циркуляции крови. По мере стабилизации уровня гемоглобина кожа постепенно приобретает нормальный оттенок, что обычно происходит в течение нескольких дней после рождения.