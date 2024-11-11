В Китае у женщины неожиданно родился темнокожий младенец — семья на грани краха, ученые в тупике

23:18, 11 ноя 2024

Молодая семейная пара из Шанхая оказалась на грани развода из-за неожиданного цвета кожи своего новорожденного малыша, сообщает China Times.

В центре внимания оказалась 30-летняя жительница Шанхая, родившая ребенка путем кесарева сечения. Супруг, увидев необычно темный цвет кожи младенца, выразил сомнения в своем отцовстве и потребовал проведения ДНК-теста.

«Я никогда не была в Африке, и среди моих знакомых нет темнокожих людей», — прокомментировала ситуацию мать ребенка.

Несмотря на согласие пройти генетическое исследование, она отметила, что само требование провести тест уже нанесло непоправимый урон их отношениям.

Многие пользователи соцсетей в Китае выступили в защиту молодой матери, указывая на распространенное явление временной гиперпигментации у новорожденных.

Медицинские эксперты подтверждают, что темный оттенок кожи у новорожденных — это физиологическая норма. Доктор Ли Вэй, неонатолог шанхайской клиники материнства и детства, поясняет:

«В первые часы после рождения кожа младенца может иметь синюшный или фиолетовый оттенок из-за особенностей кровообращения. Это временное явление, связанное с адаптацией организма к внеутробной жизни».

С медицинской точки зрения, такая пигментация объясняется незрелостью рогового слоя кожи новорожденного и особенностями циркуляции крови. По мере стабилизации уровня гемоглобина кожа постепенно приобретает нормальный оттенок, что обычно происходит в течение нескольких дней после рождения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru