Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Фабрикантка» Вика Колесникова рассказала о гибели своего мужа — Азат Мкртчян погиб на СВО

«Фабрикантка» Вика Колесникова рассказала о гибели своего мужа — Азат Мкртчян погиб на СВО

23:22, 11 ноя 2024

Стало известно о трагической потере в семье бывшей участницы популярного телепроекта «Фабрика звезд-6» Виктории Колесниковой. Ее супруг, 38-летний Азат Мкртчян, погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции летом 2023 года.

Информация о гибели Мкртчяна впервые появилась в нижегородских медиа в июле прошлого года, однако широкая общественность не провела параллели между погибшим военнослужащим и известной певицей. Азат, выпускник юридического факультета Нижегородского государственного университета, успешно развивал собственный бизнес и профессионально занимался смешанными единоборствами (ММА). По информации портала «Открытый Нижний», он отправился в зону СВО 25 июня 2023 года и трагически погиб 14 июля, менее чем через месяц после начала службы.

Виктория Колесникова, долгое время избегавшая публичности, недавно вернулась к творческой деятельности. Певица представила новую композицию «Вернусь с победой», сопроводив релиз личным комментарием:

«Эту песню я создала [в качестве] оберега для всех солдат, защищающих нашу Родину, и посвящаю ее погибшему на СВО и посмертно награжденному орденом Мужества отцу своих сыновей».

В семье Колесниковой и Мкртчяна подрастают пятеро детей, которые теперь воспитываются без отца. Азат Мкртчян посмертно награжден орденом Мужества за проявленный героизм при исполнении воинского долга.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из клипа "Я вернусь с победой"
Читайте также

В зоне СВО погиб житель Белорецкого района Башкирии Зуфар Таипов
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб житель Белорецкого района Башкирии Зуфар Таипов
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
В Башкирии простились с погибшим в спецоперации 31-летним Азатом Абдуловым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в спецоперации 31-летним Азатом Абдуловым
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok