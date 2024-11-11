«Фабрикантка» Вика Колесникова рассказала о гибели своего мужа — Азат Мкртчян погиб на СВО

23:22, 11 ноя 2024

Стало известно о трагической потере в семье бывшей участницы популярного телепроекта «Фабрика звезд-6» Виктории Колесниковой. Ее супруг, 38-летний Азат Мкртчян, погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции летом 2023 года.

Информация о гибели Мкртчяна впервые появилась в нижегородских медиа в июле прошлого года, однако широкая общественность не провела параллели между погибшим военнослужащим и известной певицей. Азат, выпускник юридического факультета Нижегородского государственного университета, успешно развивал собственный бизнес и профессионально занимался смешанными единоборствами (ММА). По информации портала «Открытый Нижний», он отправился в зону СВО 25 июня 2023 года и трагически погиб 14 июля, менее чем через месяц после начала службы.

Виктория Колесникова, долгое время избегавшая публичности, недавно вернулась к творческой деятельности. Певица представила новую композицию «Вернусь с победой», сопроводив релиз личным комментарием:

«Эту песню я создала [в качестве] оберега для всех солдат, защищающих нашу Родину, и посвящаю ее погибшему на СВО и посмертно награжденному орденом Мужества отцу своих сыновей».

В семье Колесниковой и Мкртчяна подрастают пятеро детей, которые теперь воспитываются без отца. Азат Мкртчян посмертно награжден орденом Мужества за проявленный героизм при исполнении воинского долга.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из клипа "Я вернусь с победой"