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В ФСБ рассказали, что ожидало бы семью русского пилота на Украине, если бы он следовал инструкции украинского вербовщика

В ФСБ рассказали, что ожидало бы семью русского пилота на Украине, если бы он следовал инструкции украинского вербовщика

23:25, 11 ноя 2024

В результате успешной контрразведывательной операции ФСБ России предотвращена попытка иностранных спецслужб завербовать российского военного лётчика для угона вертолёта Ми-8МТПР-1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные источники в ведомстве.

По данным следствия, иностранная разведка разработала многоступенчатый план по похищению современного военного вертолёта. Ключевым элементом операции должен был стать российский пилот, которому поступило предложение о сотрудничестве от представителя спецслужб, представившегося Сергеем.

План противника включал несколько этапов: сначала предполагалась эвакуация семьи военнослужащего в Кишинёв, затем — непосредственно угон летательного аппарата. Злоумышленники даже передали пилоту инструкции по нейтрализации других членов экипажа с помощью специальных препаратов.

Однако расчёт оказался ошибочным. Российский офицер доложил о попытке вербовки командованию. По решению руководства была начата контрразведывательная операция, в ходе которой удалось получить важные разведданные, включая координаты расположения военных объектов противника.

Эксперты в области безопасности отмечают, что подобная тактика с использованием семьи в качестве гаранта выполнения задания — типичный метод работы иностранных разведслужб.

«Вывоз семьи на подконтрольную территорию — это не забота о близких завербованного, а создание рычага давления», — поясняют специалисты.
Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал ТАСС
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