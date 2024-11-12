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Легендарного российского телеведущего Юрия Николаева после обморока доставили в реанимацию

Легендарного российского телеведущего Юрия Николаева после обморока доставили в реанимацию

10:08, 12 ноя 2024

Народный артист РФ Юрий Николаев экстренно госпитализирован в московскую клинику с высокой температурой и потерей сознания.

Вечером 11 ноября состояние здоровья известного телеведущего Юрия Николаева резко ухудшилось, сообшает Телеграм-канал Shot. У 75-летнего артиста зафиксировали повышение температуры, после чего произошла потеря сознания. В настоящий момент народный артист находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении одной из столичных клиник.

Медицинский персонал проводит необходимые исследования для определения причин ухудшения самочувствия пациента. На основании результатов анализов специалисты разработают комплексную программу лечения, направленную на скорейшее восстановление здоровья артиста.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в столице Молдавской ССР и стал одним из самых узнаваемых лиц отечественного телевидения. Телезрители помнят его по культовым программам: «Утренняя почта», «Голубой огонёк», «Песня года», «Утренняя звезда» и «От всей души».

Особую популярность артисту принесло участие в передаче «Спокойной ночи, малыши!», где он полюбился юным зрителям как дядя Юра. В 2005 году он представлял Россию на детском конкурсе «Евровидение» в Бельгии, а годом позже провёл это мероприятие в Москве.

С 2009 года телеведущий радует зрителей в программе «Достояние республики». Заслуги Юрия Николаева высоко оценены профессиональным сообществом — он является членом Академии российского телевидения. В 1998 году его многолетний вклад в развитие отечественного телевидения был отмечен присвоением звания народного артиста Российской Федерации.

Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал SHOT
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