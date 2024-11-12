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Военный блогер Подоляка признал, что в России рано радовались успехам под Курском: «Не дожали»

Военный блогер Подоляка признал, что в России рано радовались успехам под Курском: «Не дожали»

10:56, 12 ноя 2024

Военный эксперт Юрий Подоляка проанализировал ситуацию в Курской области, указав на сложность тактической обстановки.
Появились новые видеоматериалы с места событий в районе населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка. По данным военных корреспондентов, попытки контратак противника не принесли результатов.

Военный аналитик Юрий Подоляка представил детальный разбор текущей обстановки. По его словам, достигнутый тактический успех российских сил не привел к решающему результату в Курском направлении.

«Российские подразделения, спешившись с бронетехники в нескольких точках, организовали круговую оборону. В настоящий момент доступ к этим позициям затруднен», — отметил Подоляка.

Эксперт подчеркнул, что десантные группы осуществляют сдерживание логистических маршрутов противника в зоне боевых действий.

Издание «Царьград» выдвинуло версию о стратегическом значении Курской области в контексте возможных будущих переговоров между В. Зеленским и Д. Трампом по урегулированию конфликта.

Зарубежные медиа сообщают о присутствии в регионе значительной группировки численностью около 50 тысяч военнослужащих. Также они продолжают распространять информацию о якобы имеющем место участии более 10 тысяч военнослужащих КНДР в боевых действиях в данном регионе.

Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
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