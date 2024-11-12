Военный блогер Подоляка признал, что в России рано радовались успехам под Курском: «Не дожали»
10:56, 12 ноя 2024
Военный эксперт Юрий Подоляка проанализировал ситуацию в Курской области, указав на сложность тактической обстановки.
Появились новые видеоматериалы с места событий в районе населенных пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка. По данным военных корреспондентов, попытки контратак противника не принесли результатов.
Военный аналитик Юрий Подоляка представил детальный разбор текущей обстановки. По его словам, достигнутый тактический успех российских сил не привел к решающему результату в Курском направлении.
Эксперт подчеркнул, что десантные группы осуществляют сдерживание логистических маршрутов противника в зоне боевых действий.
Издание «Царьград» выдвинуло версию о стратегическом значении Курской области в контексте возможных будущих переговоров между В. Зеленским и Д. Трампом по урегулированию конфликта.
Зарубежные медиа сообщают о присутствии в регионе значительной группировки численностью около 50 тысяч военнослужащих. Также они продолжают распространять информацию о якобы имеющем место участии более 10 тысяч военнослужащих КНДР в боевых действиях в данном регионе.