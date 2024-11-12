11:01, 12 ноя 2024

По информации телеграм-канала «Два майора», сложная ситуация на Курском направлении стала центральным событием последних суток в зоне военных действий. 7 ноября колонна бронетехники 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ около поселка Погребки, подорвалась на минном поле.

Военные корреспонденты, исследуя обстоятельства случившегося, указывают на серьезный просчет в командовании. Причиной стали недостоверные доклады о полном контроле территории, что привело к пропуску критически важного этапа инженерной разведки местности. Эксперты подчеркивают, что подобная халатность особенно недопустима в условиях, когда хорошо известна тактика противника по тотальному минированию подходов к укрепленным позициям.

В районе Новоивановки и Дарьино российские войска продолжают наступательные действия, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением. Украинская сторона активно задействует элитные подразделения специального назначения и воздушно-десантных войск для проведения контратак.

В районе Курахово российские войска развивают наступление, продвигаясь вглубь городской застройки и осуществляя маневр на охват с северного и южного направлений. Однако на северном участке продвижение временно приостановлено из-за затопления местности вследствие разрушения дамбы Кураховского водохранилища.

По данным украинского Генерального штаба, в Запорожской области наблюдается значительное наращивание российской группировки войск, что может свидетельствовать о подготовке масштабной наступательной операции. Украинское военное руководство признает существенное численное превосходство российских сил и прогнозирует скорое начало активных действий с возможной целью захвата областного центра.

Значимым событием стал внеплановый визит главы Министерства обороны РФ Андрея Белоусова в Херсонскую область, где он провел детальную проверку группировки «Днепр». Военные аналитики расценивают этот визит как подготовительный этап перед принятием важных стратегических решений в регионе.

Справка. Запорожье, с населением более 700 тысяч человек по состоянию на 2022 год, является крупным промышленным центром Украины. Военные эксперты отмечают, что классический штурм города представляется маловероятным из-за особенностей городской застройки и наличия обширных промышленных зон. Более вероятным сценарием считается стратегия окружения города с последующим продвижением основных сил к административным границам области.





Автор: Семен Подгорный