Русский снайпер в зоне СВО одним выстрелом уложил сразу троих: такое бывает не только в кино

11:19, 12 ноя 2024

В интервью РИА Новости представитель элитного подразделения спецназа группировки «Днепр» поделился впечатляющими результатами применения новейших снайперских систем, поступивших на вооружение российской армии. Снайпер с позывным «Черный» продемонстрировал исключительную эффективность современного оружия в боевых условиях.

По словам «Черного», новое оружие обеспечивает беспрецедентную огневую мощь: один точный выстрел может нейтрализовать несколько целей одновременно. Боец привел конкретный пример успешного применения винтовки, когда единственный выстрел позволил вывести из строя группу противника, находившуюся около транспортного средства.

«За время проведения специальной военной операции мы наблюдаем существенный прогресс в развитии снайперского вооружения», — отметил специалист.

Особое внимание уделяется не только совершенствованию самих винтовок, но и модернизации оптических прицелов, что в комплексе повышает эффективность работы снайперов.

Современные снайперские системы обладают впечатляющими характеристиками. Максимальная дальность поражения цели достигает 2,5 километра, хотя опытные стрелки предпочитают работать на дистанции до 1,5 километра для обеспечения максимальной точности. Параллельно с техническим совершенствованием оружия происходит постоянное повышение квалификации личного состава.

Эксперты полагают, что речь может идти о снайперской винтовке СВЛК-14С «Сумрак» производства компании Lobaev Arms. Данное оружие уже вошло в историю: в 2017 году с его помощью был установлен мировой рекорд дальности стрельбы — 4210 метров, который остается непревзойденным до настоящего времени. При этом заявленная производителем эффективная дальность стрельбы в боевых условиях составляет 2,5 километра.

Автор: Семен Подгорный

Фото: mil.ru