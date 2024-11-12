Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Русский снайпер в зоне СВО одним выстрелом уложил сразу троих: такое бывает не только в кино

Русский снайпер в зоне СВО одним выстрелом уложил сразу троих: такое бывает не только в кино

11:19, 12 ноя 2024

В интервью РИА Новости представитель элитного подразделения спецназа группировки «Днепр» поделился впечатляющими результатами применения новейших снайперских систем, поступивших на вооружение российской армии. Снайпер с позывным «Черный» продемонстрировал исключительную эффективность современного оружия в боевых условиях.

По словам «Черного», новое оружие обеспечивает беспрецедентную огневую мощь: один точный выстрел может нейтрализовать несколько целей одновременно. Боец привел конкретный пример успешного применения винтовки, когда единственный выстрел позволил вывести из строя группу противника, находившуюся около транспортного средства.

«За время проведения специальной военной операции мы наблюдаем существенный прогресс в развитии снайперского вооружения», — отметил специалист.

Особое внимание уделяется не только совершенствованию самих винтовок, но и модернизации оптических прицелов, что в комплексе повышает эффективность работы снайперов.

Современные снайперские системы обладают впечатляющими характеристиками. Максимальная дальность поражения цели достигает 2,5 километра, хотя опытные стрелки предпочитают работать на дистанции до 1,5 километра для обеспечения максимальной точности. Параллельно с техническим совершенствованием оружия происходит постоянное повышение квалификации личного состава.

Эксперты полагают, что речь может идти о снайперской винтовке СВЛК-14С «Сумрак» производства компании Lobaev Arms. Данное оружие уже вошло в историю: в 2017 году с его помощью был установлен мировой рекорд дальности стрельбы — 4210 метров, который остается непревзойденным до настоящего времени. При этом заявленная производителем эффективная дальность стрельбы в боевых условиях составляет 2,5 километра.

В Курской области «красивые победные доклады» угробили целую колонну, Белоусов внезапно прибыл под Херсон: намечается что-то серьезное — сводки от военкоров на 12 ноября

Читайте также:

В Курской области «красивые победные доклады» угробили целую колонну, Белоусов внезапно прибыл под Херсон: намечается что-то серьезное — сводки от военкоров на 12 ноября
Автор: Семен Подгорный
Фото: mil.ru
Читайте также

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о рекордной сложности боёв в Курской области: «Мне есть с чем сравнивать»
Россия/мир
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о рекордной сложности боёв в Курской области: «Мне есть с чем сравнивать»
Новое оружие пустили в дело: волонтер Живов раскрыл секрет успехов на фронте и предупредил о новой возможной угрозе
Россия/мир
Новое оружие пустили в дело: волонтер Живов раскрыл секрет успехов на фронте и предупредил о новой возможной угрозе
Российский боец рассказал, в каких подразделениях ВС РФ почти не бывает потерь
Россия/мир
Российский боец рассказал, в каких подразделениях ВС РФ почти не бывает потерь
Путин оценил ход спецоперации на Украине
Россия/мир
Путин оценил ход спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok