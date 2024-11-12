В Госдуме предложили сократить последнюю рабочую неделю 2024 года до 5 дней и добавить еще один выходной

11:55, 12 ноя 2024

В Государственной Думе РФ рассматривается инициатива о предоставлении регионам права самостоятельно определять статус предновогоднего рабочего дня 28 декабря 2024 года. Соответствующее предложение уже направлено заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко, сообщает Telegram-канал SHOT.

Автор инициативы, депутат Станислав Наумов, обосновывает необходимость дополнительного выходного дня потенциальным стимулированием внутреннего туризма и укреплением семейных связей. По его мнению, дополнительный день отдыха позволит гражданам эффективнее спланировать досуг в преддверии новогодних праздников.

«Семьи с детьми получат возможность раньше отправиться на отдых в пределах своего региона — будь то дом отдыха или природные достопримечательности», — поясняет парламентарий.

Однако законопроект учитывает специфику различных отраслей экономики. Наумов признает, что не все категории работников смогут воспользоваться дополнительным выходным. Особенно это касается представителей пищевой промышленности, обеспечивающих производство продукции к праздничному столу. Для таких случаев депутат предлагает предусмотреть систему материального стимулирования за сверхурочную работу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ihg.com