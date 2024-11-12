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Директору 73-летнего Александра Серова пришлось оправдываться за внешний вид артиста на концерте в Железнодорожном — вышел к зрителю в спортивном костюме

Директору 73-летнего Александра Серова пришлось оправдываться за внешний вид артиста на концерте в Железнодорожном — вышел к зрителю в спортивном костюме

15:32, 12 ноя 2024

Александр Серов провел концерт в Железнодорожном в спортивной одежде из-за болезни и высокой температуры.

Выступление народного артиста Александра Серова в подмосковном микрорайоне Железнодорожный вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях. Причиной повышенного внимания стал непривычный сценический образ исполнителя. Вместо традиционного строгого костюма 73-летний певец появился перед публикой в спортивной одежде.

Перед началом выступления артист счел необходимым объясниться перед публикой. Серов рассказал собравшимся о недавно перенесенной высокой температуре и попросил разрешения выступать в более теплом одеянии.

Директор исполнителя Александр Федорков прокомментировал ситуацию в беседе с «Пятым каналом»:

«Если бы он переоделся в сценический костюм, то окончательно бы слег, так как на сцене дуло. Поэтому он попросил разрешения у зрителей, они ему разрешили».

Несмотря на периодически возникавший кашель артиста во время исполнения композиций, большинство присутствовавших отнеслись к ситуации с пониманием. Зрители высоко оценили профессионализм и харизму исполнителя, выразив благодарность за то, что концерт состоялся, невзирая на недомогание артиста.


Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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