Ведущего «Пусть говорят» Борисова экстренно госпитализировали сразу после съемок: пришлось срочно делать операцию
15:36, 12 ноя 2024
Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов экстренно госпитализирован после съемок из-за острого аппендицита.
Известный телеведущий Дмитрий Борисов поделился с журналистами «Комсомольской правды» неординарным случаем из своей жизни. Популярный ведущий признался, что однажды ему пришлось покинуть телестудию в карете скорой помощи.
Борисов не уточнил точную дату происшествия, однако подчеркнул неожиданность ситуации. По его словам, недомогание настигло его непосредственно после завершения съемочного процесса.
Причиной экстренной госпитализации стал острый приступ аппендицита. Медики, оценив состояние пациента, приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, и период восстановления не занял много времени.
Стоит отметить, что программа «Пусть говорят», которую ведет Борисов, недавно вернулась в эфирную сетку. С начала специальной военной операции ток-шоу временно уступило место новостным программам, однако 11 ноября передача возобновила регулярное вещание.
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