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Ведущего «Пусть говорят» Борисова экстренно госпитализировали сразу после съемок: пришлось срочно делать операцию

Ведущего «Пусть говорят» Борисова экстренно госпитализировали сразу после съемок: пришлось срочно делать операцию

15:36, 12 ноя 2024

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов экстренно госпитализирован после съемок из-за острого аппендицита.

Известный телеведущий Дмитрий Борисов поделился с журналистами «Комсомольской правды» неординарным случаем из своей жизни. Популярный ведущий признался, что однажды ему пришлось покинуть телестудию в карете скорой помощи.

Борисов не уточнил точную дату происшествия, однако подчеркнул неожиданность ситуации. По его словам, недомогание настигло его непосредственно после завершения съемочного процесса.

«С корабля на бал, только наоборот», — так охарактеризовал ситуацию телеведущий.

Причиной экстренной госпитализации стал острый приступ аппендицита. Медики, оценив состояние пациента, приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, и период восстановления не занял много времени.

Стоит отметить, что программа «Пусть говорят», которую ведет Борисов, недавно вернулась в эфирную сетку. С начала специальной военной операции ток-шоу временно уступило место новостным программам, однако 11 ноября передача возобновила регулярное вещание.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр со съемок "Пусть говорят"
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