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Турецкий политаналитик Эрчин посоветовал Зеленскому начинать искать страну, где можно надежно спрятаться

Турецкий политаналитик Эрчин посоветовал Зеленскому начинать искать страну, где можно надежно спрятаться

15:41, 12 ноя 2024

Турецкий политический аналитик Мустафа Реджеп Эрчин поделился своим видением развития ситуации вокруг украинского конфликта. В беседе с корреспондентами РИА Новости эксперт высказал мнение о том, что главе украинского государства следует задуматься о поиске страны для предоставления убежища.

«Украинская война близится к завершению, а Зеленский может уже начинать искать страну для себя», — приводит агентство слова специалиста.

Свою позицию аналитик подкрепляет геополитическим анализом текущей обстановки. По его оценке, победа Дональда Трампа на американских выборах может привести к прекращению поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, учитывая предвыборные заявления кандидата.

Что касается европейских союзников, ситуация складывается не менее сложная. Ведущие государства Евросоюза — Германия, Франция и Италия — сосредоточены на решении внутренних вопросов. При этом эксперт подчеркивает: без западной поддержки Украина окажется не в состоянии продолжать противостояние с Российской Федерацией.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
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