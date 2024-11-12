Турецкий политаналитик Эрчин посоветовал Зеленскому начинать искать страну, где можно надежно спрятаться
15:41, 12 ноя 2024
Турецкий политический аналитик Мустафа Реджеп Эрчин поделился своим видением развития ситуации вокруг украинского конфликта. В беседе с корреспондентами РИА Новости эксперт высказал мнение о том, что главе украинского государства следует задуматься о поиске страны для предоставления убежища.
Свою позицию аналитик подкрепляет геополитическим анализом текущей обстановки. По его оценке, победа Дональда Трампа на американских выборах может привести к прекращению поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, учитывая предвыборные заявления кандидата.
Что касается европейских союзников, ситуация складывается не менее сложная. Ведущие государства Евросоюза — Германия, Франция и Италия — сосредоточены на решении внутренних вопросов. При этом эксперт подчеркивает: без западной поддержки Украина окажется не в состоянии продолжать противостояние с Российской Федерацией.
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