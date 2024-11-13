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В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября

В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября

10:08, 13 ноя 2024

Российские войска достигли существенного продвижения на нескольких направлениях, включая район Курахово и Времевский участок.

После периода затишья возобновились активные действия на восточном участке Времевского направления. По информации ТГ-канала «Два майора», интенсивные столкновения происходят в районе Новодаровки и Ровнополя. Зафиксирован случай применения FPV-дрона против воздушной техники противника.

Группировка «Север» демонстрирует успехи в районе Новоивановки, преодолевая оборонительные рубежи. Противник предпринимает контрнаступательные действия с привлечением специальных подразделений. Попытки прорыва окружения в Ольговском лесу были пресечены артиллерийским огнем. Населенный пункт Плехово перешел под контроль российских сил, продолжается продвижение в направлении Дарьино.

В ночь на 13 ноября российские вооруженные силы провели результативную операцию в районе Суджи. По имеющимся данным, потери противника составили свыше 200 военнослужащих и значительное количество бронетехники.

Населенный пункт находится в оперативном окружении. Установлен контроль над большей частью поселка Дальний, что привело к блокированию южного транспортного маршрута. Российские подразделения вошли в городскую черту, ведутся бои в восточной части города.

Украинская сторона открыто сообщает о возможном масштабном наступлении российских сил на Запорожском направлении. Специалисты отмечают высокую вероятность оперативного окружения данного участка.

Киевское руководство обсуждает необходимость отвода остаточных сил из Курской области. При этом продолжается усиление приграничных территорий резервными подразделениями за счет ослабления других участков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: aljazeera.com
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