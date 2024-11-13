Опубликованы первые кадры взорванной дамбы Кураховского водохранилища: «Бахнуло громко»

11:23, 13 ноя 2024

РИА Новости получило видеокадры масштабных разрушений дамбы Кураховского водохранилища после взрыва

В распоряжение информационного агентства РИА Новости оказались видеоматериалы, демонстрирующие последствия мощного взрыва на дамбе Кураховского водохранилища. Съемка произведена с воздуха и позволяют оценить весь масштаб произошедшего.

Согласно полученным данным, взрывом уничтожено не менее половины всех секций гидротехнического сооружения. На видеокадрах отчетливо видны серьезные повреждения конструкции дамбы.

«Очень громко там бахнуло. Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто б не смогли. Дамба находится в десяти километрах от линии фронта. Характер наблюдаемых повреждений и сила взрыва говорят о том, что работали инженеры-саперы ВСУ», — передает РИА Новости слова очевидца событий.

Украинские средства массовой информации также сообщают о взрыве Кураховской плотины, однако не предоставляют информации о том, кто мог осуществить подрыв сооружения.

По имеющимся данным, подрыв дамбы производился с целью замедлить продвижение ВС РФ и не допустить полного окружения Курахово.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео