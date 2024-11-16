Российский робот поговорил с украинскими солдатами под Курахово и они сдались, но не сразу — странный разговор попал на видео

12:13, 16 ноя 2024

Российские военные успешно применили робота с громкоговорителем для захвата в плен военнослужащих ВСУ в районе Курахово.

В зоне специальной военной операции российские военные продемонстрировали эффективное применение современных технологий. Подразделения группировки «Центр» использовали наземного робота, оснащённого системой громкой связи, для проведения переговоров с заблокированными украинскими военнослужащими в районе Курахово.

Как следует из видеоматериалов, опубликованных Народной милицией ДНР в Telegram-канале, роботизированная платформа уверенно преодолела минные заграждения, приблизившись к лесополосе. Именно там укрывалась группа военнослужащих ВСУ, оказавшихся в окружении.

Несмотря на первоначальный обстрел дрона со стороны украинских военных, робот продолжил выполнять свою миссию. После артиллерийского удара по позициям ВСУ и распространения листовок с помощью БПЛА, повторное обращение через громкоговоритель достигло цели - трое украинских военнослужащих приняли решение сдаться.

Справка. Российская армия располагает наземной роботизированной платформой БР-2. Эта система, применяемая штурмовыми подразделениями, может быть оснащена различными видами вооружения: от автомата и пулемёта Калашникова до гранатомёта и противотанкового ракетного комплекса.

Ранее были публикованы первые кадры взорванной дамбы Кураховского водохранилища.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал "Народная милиция ДНР"