Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Российский робот поговорил с украинскими солдатами под Курахово и они сдались, но не сразу — странный разговор попал на видео

Российский робот поговорил с украинскими солдатами под Курахово и они сдались, но не сразу — странный разговор попал на видео

12:13, 16 ноя 2024

Российские военные успешно применили робота с громкоговорителем для захвата в плен военнослужащих ВСУ в районе Курахово.

В зоне специальной военной операции российские военные продемонстрировали эффективное применение современных технологий. Подразделения группировки «Центр» использовали наземного робота, оснащённого системой громкой связи, для проведения переговоров с заблокированными украинскими военнослужащими в районе Курахово.

Как следует из видеоматериалов, опубликованных Народной милицией ДНР в Telegram-канале, роботизированная платформа уверенно преодолела минные заграждения, приблизившись к лесополосе. Именно там укрывалась группа военнослужащих ВСУ, оказавшихся в окружении.

Несмотря на первоначальный обстрел дрона со стороны украинских военных, робот продолжил выполнять свою миссию. После артиллерийского удара по позициям ВСУ и распространения листовок с помощью БПЛА, повторное обращение через громкоговоритель достигло цели - трое украинских военнослужащих приняли решение сдаться.

Справка. Российская армия располагает наземной роботизированной платформой БР-2. Эта система, применяемая штурмовыми подразделениями, может быть оснащена различными видами вооружения: от автомата и пулемёта Калашникова до гранатомёта и противотанкового ракетного комплекса.

Ранее были публикованы первые кадры взорванной дамбы Кураховского водохранилища.

Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал "Народная милиция ДНР"
Читайте также

Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово
Россия/мир
Минобороны: ВС РФ взяли Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР — войска приближаются к Курахово
«Решающая битва все ближе»: военблогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на СВО на 29 октября 2024 года
Россия/мир
«Решающая битва все ближе»: военблогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на СВО на 29 октября 2024 года
В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября
Россия/мир
В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября
При взятии Михайловки русские нашли погибших британцев — наемники так и остались во взятом опорнике
Россия/мир
При взятии Михайловки русские нашли погибших британцев — наемники так и остались во взятом опорнике


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok