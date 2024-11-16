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Польский генерал Пиотровский заявил, что в случае войны России с НАТО его страна станет логистической базой Альянса

Польский генерал Пиотровский заявил, что в случае войны России с НАТО его страна станет логистической базой Альянса

12:25, 16 ноя 2024

Экс-командующий ВС Польши Томаш Пиотровский обозначил сценарии возможного военного конфликта с Россией и роль страны в системе НАТО.

В недавнем интервью изданию Wirtualna Polska бывший оперативный командующий Вооружёнными силами Польши Томаш Пиотровский поделился своим видением возможного развития отношений между Западом и Российской Федерацией. По его оценке, в случае эскалации противостояния территория Польши может превратиться в важнейший логистический центр Североатлантического альянса.

Военачальник подчеркнул необходимость повышенной бдительности на государственной границе. При этом он допустил вероятность военного конфликта в случае, если Россия и Белоруссия преступят определенные «красные линии».

«Если мы столкнёмся с хищническими намерениями или если мы придём к заключению, что кто-то нам вредит, наши дипломаты используют все свои инструменты. Если они не подействуют, направим соответствующую ноту, и окажемся в состоянии войны», — заявил Пиотровский.

По мнению генерала, масштабное вооруженное столкновение может начаться в случае нарушения польской границы противником.

Томаш Пиотровский занимал должность оперативного командующего Вооружёнными силами Польши с 2018 по 2023 год. Его уход с военной службы предположительно связан с происшествием в декабре 2022 года. Тогда в окрестностях города Быдгощ были обнаружены фрагменты ракеты класса «воздух — земля», полет которой не был зафиксирован системами противовоздушной обороны страны.

Ранее мы писали о том, что российские военные успешно применили робота с громкоговорителем для захвата в плен военнослужащих ВСУ в районе Курахово.

Автор: Семен Подгорный
Фото: nbcnews.com
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