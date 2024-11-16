12:30, 16 ноя 2024

В ходе СВО российские силы укрепили позиции в ряде ключевых направлений, включая Купянск и район Курахово.

В ночь на 15 ноября была зафиксирована активность в районе портовой инфраструктуры Одессы. По данным ТГ-канала "Два майора", в ходе операции применялись комбинированные средства. Утром наблюдалась дополнительная воздушная активность стратегической авиации.

В Суджанском районе Курской области продолжаются интенсивные боестолкновения. Российские подразделения осуществляют планомерное продвижение в районе населенных пунктов Малая Локня и Мартыновка, а также в зоне Ольговского леса. Противоборствующая сторона задействует дополнительные резервы, включая подразделения морской пехоты, в попытках удержать позиции в районе населенного пункта Дарьино.

Военный аналитик Подоляка обратил внимание на проблему достоверности некоторых докладов командования. В качестве примера он привел недавний инцидент с техникой 810-й бригады, когда недостаточная разведка местности привела к нежелательным последствиям.

В Купянске российские силы заняли и укрепились в промышленной зоне города, несмотря на активное сопротивление. В Торецке ведутся бои в городской застройке. При отходе противник применяет тактику разрушения многоэтажных зданий.

В районе Курахово под контроль взята Антоновка, продолжается продвижение в направлении Ильинки. На Времьевском участке российские подразделения закрепились на южных окраинах Новодаровки и развивают успех.

В сводке отмечается недавний инцидент в Суджанском районе Курской области, где из-за неточностей в разведданных о состоянии территории произошло происшествие с колонной бронетехники.

Ранее польский генерал Пиотровский заявил, что в случае войны России с НАТО его страна станет логистической базой Альянса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ