Юрист Соловьёв предупредил о новой двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах» мошенниками

12:34, 16 ноя 2024

Заслуженный юрист РФ рассказал о новой схеме мошенничества с кражей аккаунтов на портале «Госуслуги»

Мошенники придумали новый способ хищения персональных данных россиян для доступа к государственным онлайн-сервисам. Об этой угрозе сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в своем Telegram-канале.

Схема начинается со звонка от якобы сотрудника «Почты России». Злоумышленник сообщает о поступлении заказного письма на имя потенциальной жертвы. Далее следует предложение направить электронное уведомление, для чего просят продиктовать код из СМС.

Если человек прерывает разговор, преступники не отступают. Через несколько минут поступает новый звонок — теперь звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов. Он заявляет о попытке взлома учетной записи на портале «Госуслуги» и также просит назвать код из сообщения.

«Человек может стать жертвой дальнейшего обмана, который заключается в утрате аккаунта на Госуслугах, оформлении микрозаймов или кредита. Поэтому разговаривать с неизвестным, кем бы они не представились, категорически не советую», — предупреждает Иван Соловьёв.

В случае компрометации учетной записи на портале «Госуслуги» пароль можно восстановить. Для этого следует:

— Перейти на страницу авторизации сайта

— Выбрать опцию «Восстановить»

— Указать телефон или электронную почту

— Ввести данные одного из документов (паспорт, ИНН или СНИЛС)

— Использовать код из СМС или ссылку из письма для создания нового пароля.

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Автор: Семен Подгорный