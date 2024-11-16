«Пятёрок» и «четвёрок» не будет: Рособрнадзор обсуждает введение 100-балльной системы оценивания ОГЭ
12:50, 16 ноя 2024
Рособрнадзор рассматривает возможность оценивания ОГЭ по 100-балльной шкале для поступления в колледжи и профильные классы.
В системе оценивания основного государственного экзамена могут произойти существенные изменения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, ведомство рассматривает возможность внедрения 100-балльной системы оценивания ОГЭ.
В настоящее время результаты экзамена переводятся в традиционные школьные отметки – "отлично", "хорошо" и так далее. Однако система может претерпеть значительные изменения.
"Сейчас ведётся обсуждение возможности использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные 10-е классы, перевод оценивания ОГЭ по 100-балльной системе и приём в СПО по результатам ОГЭ", – приводит агентство слова представителей пресс-службы ведомства.
Особое внимание Рособрнадзор уделяет развитию системы среднего профессионального образования. В ведомстве отмечают растущую популярность программ СПО среди выпускников девятых классов.
Важным направлением также считается развитие профессиональной подготовки для учащихся, испытывающих трудности с освоением основной школьной программы.
Справка. ОГЭ является формой итоговой аттестации, которая позволяет оценить знания учащихся за девять лет обучения. Результаты экзамена учитываются при поступлении в учреждения среднего профессионального образования – колледжи и техникумы.
Ранее Государственная Дума рассмотрела законопроект, который может положить конец эпохе Единого государственного экзамена (ЕГЭ).