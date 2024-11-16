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«Пятёрок» и «четвёрок» не будет: Рособрнадзор обсуждает введение 100-балльной системы оценивания ОГЭ

«Пятёрок» и «четвёрок» не будет: Рособрнадзор обсуждает введение 100-балльной системы оценивания ОГЭ

12:50, 16 ноя 2024

Рособрнадзор рассматривает возможность оценивания ОГЭ по 100-балльной шкале для поступления в колледжи и профильные классы.

В системе оценивания основного государственного экзамена могут произойти существенные изменения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, ведомство рассматривает возможность внедрения 100-балльной системы оценивания ОГЭ.

В настоящее время результаты экзамена переводятся в традиционные школьные отметки – "отлично", "хорошо" и так далее. Однако система может претерпеть значительные изменения.

"Сейчас ведётся обсуждение возможности использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные 10-е классы, перевод оценивания ОГЭ по 100-балльной системе и приём в СПО по результатам ОГЭ", – приводит агентство слова представителей пресс-службы ведомства.

Особое внимание Рособрнадзор уделяет развитию системы среднего профессионального образования. В ведомстве отмечают растущую популярность программ СПО среди выпускников девятых классов.

Важным направлением также считается развитие профессиональной подготовки для учащихся, испытывающих трудности с освоением основной школьной программы.

Справка. ОГЭ является формой итоговой аттестации, которая позволяет оценить знания учащихся за девять лет обучения. Результаты экзамена учитываются при поступлении в учреждения среднего профессионального образования – колледжи и техникумы.

Ранее Государственная Дума рассмотрела законопроект, который может положить конец эпохе Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Автор: Семен Подгорный
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