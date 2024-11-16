Honda, Nissan и Suzuki хотят вернуться в Россию: «Японцы проиграли китайцам»
13:34, 16 ноя 2024
Япония смягчила санкции и разрешила поставки в Россию гибридных автомобилей с двигателем до 1,9 литра
Японские власти пересмотрели санкционную политику в отношении России. Теперь разрешен экспорт «мягких» гибридных автомобилей на российский рынок. Среди доступных для покупки моделей появятся Suzuki Swift, Mitsubishi Delica и Honda Insight.
По оценке заместителя председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаила Делягина, данное решение связано с потерей конкурентных позиций перед китайскими производителями. Существенную роль сыграл и спад на внутреннем рынке подержанных автомобилей Японии, ранее ориентированном на российских покупателей.
Руководитель команды B-Tuning Pro Андрей Севастьянов в беседе с порталом «360.ru» подтвердил эту позицию.
Автомобили из Китая становятся все более привлекательными для российских потребителей. Производители из Японии и западных стран, прекратившие деятельность в России, несут двойные потери: как от остановки продаж автомобилей, так и от прекращения поставок запасных частей, составлявших значительную часть их дохода.
Напомним, что 9 августа 2023 года Япония ввела очередной пакет ограничительных мер против России. Запрет распространялся на поставки электромобилей, гибридных автомобилей с возможностью движения исключительно на электротяге, а также машин с бензиновыми и дизельными двигателями объемом более 1,9 литра.
Ранее мы писали о том, что западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти.