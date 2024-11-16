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Honda, Nissan и Suzuki хотят вернуться в Россию: «Японцы проиграли китайцам»

Honda, Nissan и Suzuki хотят вернуться в Россию: «Японцы проиграли китайцам»

13:34, 16 ноя 2024

Япония смягчила санкции и разрешила поставки в Россию гибридных автомобилей с двигателем до 1,9 литра

Японские власти пересмотрели санкционную политику в отношении России. Теперь разрешен экспорт «мягких» гибридных автомобилей на российский рынок. Среди доступных для покупки моделей появятся Suzuki Swift, Mitsubishi Delica и Honda Insight.

По оценке заместителя председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаила Делягина, данное решение связано с потерей конкурентных позиций перед китайскими производителями. Существенную роль сыграл и спад на внутреннем рынке подержанных автомобилей Японии, ранее ориентированном на российских покупателей.

Руководитель команды B-Tuning Pro Андрей Севастьянов в беседе с порталом «360.ru» подтвердил эту позицию.

«Автопроизводителям понятно, что Россия способна покупать автомобили. Теряют только те, кто ушли с российского рынка, их место занимают производители из КНР, открывая всё больше автосалонов», — отметил эксперт.

Автомобили из Китая становятся все более привлекательными для российских потребителей. Производители из Японии и западных стран, прекратившие деятельность в России, несут двойные потери: как от остановки продаж автомобилей, так и от прекращения поставок запасных частей, составлявших значительную часть их дохода.

Напомним, что 9 августа 2023 года Япония ввела очередной пакет ограничительных мер против России. Запрет распространялся на поставки электромобилей, гибридных автомобилей с возможностью движения исключительно на электротяге, а также машин с бензиновыми и дизельными двигателями объемом более 1,9 литра.

Ранее мы писали о том, что западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
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