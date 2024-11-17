Стало известно о смерти экс-солиста «На-На» — Владимиру Левкину было 57 лет

15:02, 17 ноя 2024

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин скончался на 58-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Информацию о кончине артиста подтвердила его супруга Маруся Левкина, о чем сообщает издание «СтарХит».

Несмотря на сложности со здоровьем, Владимир Левкин сохранял активную творческую деятельность. Артист продолжал радовать поклонников своими выступлениями на сцене и принимал участие в различных светских мероприятиях.

В этот трудный момент вдова артиста получает поддержку от представителей творческой среды. Среди выразивших соболезнования - Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, предложившая свою помощь, и Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева.

Проблемы со здоровьем начались у исполнителя в начале 2000-х годов, когда врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Артист прошел серьезный курс лечения, включавший две операции по пересадке костного мозга. После периода ремиссии, в 2012 году произошел рецидив заболевания.

На момент публикации информация о месте и времени прощания с артистом не сообщается.

Автор: Семен Подгорный