Жена Бориса Щербакова рассказала о пережитом в браке: «Угрозы расправой, колдовство, запои»

15:07, 17 ноя 2024

Актриса Татьяна Бронзова рассказала о 50-летнем браке с Борисом Щербаковым и испытаниях, выпавших на долю их семьи.

Известные актеры Борис Щербаков и Татьяна Бронзова поделились историей своих отношений в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Супружеский союз, длящийся около 50 лет, прошел через множество испытаний, включая временное расставание.

78-летняя актриса откровенно рассказала о сложностях жизни с популярным артистом. Повышенное внимание поклонниц порой принимало угрожающие формы. Татьяна Васильевна вспоминает случаи, когда фанатки прибегали даже к мистическим практикам. Особенно запомнилась ситуация с девушкой, угрожавшей облить актрису кислотой, хотя, к счастью, угроза так и осталась словами.

Серьезным испытанием для пары стали сплетни и интриги. Ситуация обострилась настолько, что Татьяна Бронзова решилась на решительный шаг.

«Я поняла, что Борис врет, после чего собрала чемодан и выставила его. Но он так распереживался, так старался вернуться… Дня через два он вернулся в дом», — поделилась актриса.

Наиболее сложным периодом в семейной жизни оказалось пристрастие Бориса Щербакова к алкоголю. В молодости актер страдал от серьезных запоев, что особенно тревожило супругу, учитывая трагическую судьбу его отца. Однако благодаря настойчивости Татьяны Васильевны эту проблему удалось преодолеть.

Несмотря на все трудности, пара сохранила свой союз. По признанию Бронзовой, главным фактором их долгой совместной жизни стала уверенность в искренних чувствах супруга. Со временем актриса научилась спокойно относиться к повышенному вниманию поклонниц мужа.

Ранее мы сообщали о том, что самочувствие актера Бориса Щербакова ухудшилось после известия о смерти Мадянова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" / smotrim.ru