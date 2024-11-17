Андрею Губину пообещали солидную сумму за выступление на Новый год — певец рассказал, что сделал выбор

15:11, 17 ноя 2024

Андрей Губин создал материал для десяти новых альбомов, но из-за болезни временно отказался от публичных выступлений.

Известный российский исполнитель Андрей Губин дал откровенное интервью изданию Mash, в котором поделился своими творческими планами. По информации портала 7дней.ру, артист подготовил внушительное количество нового музыкального материала, который, по его словам, превосходит по качеству все ранее созданные композиции.

В настоящее время 50-летний музыкант вынужден воздерживаться от публичных выступлений из-за продолжающихся проблем со здоровьем. Состояние артиста существенно влияет на его вокальные возможности и общее самочувствие.

Для восстановления здоровья и творческого потенциала исполнитель регулярно посещает небольшую египетскую деревню. В этом уединенном месте Губин не только проходит лечение, но и находит вдохновение для создания новых музыкальных произведений.

Несмотря на заманчивые финансовые предложения выступить на новогодних корпоративах, артист принял решение отказаться от участия в мероприятиях. Свою позицию Губин образно пояснил:

"Это как мастер спорта по бегу — он сломал ногу, а ему говорят: 'Ну пробеги, ты же мастер спорта'".

Ранее мы писали о том, что Андрей Губин прошел обследование на онкологию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из видео POPCAKE