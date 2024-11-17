15:18, 17 ноя 2024

Военные корреспонденты сообщили об интенсификации боевых действий на всех направлениях СВО, особенно в районе Курахово и Купянска.

Российские силы планомерно продвигаются в районе Курахово, формируя полуокружение населенного пункта. В городской черте развернулись интенсивные боестолкновения. Несмотря на подрыв украинской стороной Кураховского водохранилища, значимых водных препятствий для продвижения войск не возникло, сообщают военкоры ТГ-канала «Два майора».

В районе Купянска отмечается усиление российской военной активности. Штурмовые подразделения успешно закрепились в промышленной зоне. Наблюдается последовательное расширение зоны контроля в районах Кругляковки и Колесниковки.

В Покровске украинские формирования занимаются подготовкой оборонительных позиций, в то время как российские подразделения усиливают тыловое обеспечение на подступах к городу.

На Времевском участке фронта зафиксирована интенсификация боевых действий. Российские войска осуществляют продвижение в направлении Новодаровки и Ровнополя. На территории Запорожской области украинская сторона проводит укрепление оборонительных рубежей.

В Курском регионе продолжаются вооруженные столкновения. Украинское командование задействует резервные подразделения и осуществляет переброску дополнительных сил в данный район.

По имеющимся данным, на территории Украины происходит усиление мобилизационных мероприятий. Поступила информация о планах по призыву дополнительных 160 тысяч граждан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского