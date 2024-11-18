Измены жене, внебрачные дети и обида на Пугачеву: как живет звезда 80-х Михаил Муромов и почему он так мало выступает

15:02, 18 ноя 2024

В 80-е годы имя Михаила Муромова гремело на всю страну. Певец покорил сердца миллионов советских слушателей композицией "Яблоки на снегу". Его творческая биография включала участие в популярных телепередачах "Шире круг" и "Песня года".

Начало 90-х ознаменовалось неожиданным исчезновением артиста с концертных площадок. В медиапространстве циркулировали различные версии его ухода со сцены, включая предположения о злоупотреблении алкоголем.

В свете появившихся публикаций о возможном влиянии Аллы Пугачевой на его карьеру, Муромов высказался достаточно дипломатично.

"Все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало — Зарубиной, к примеру", — отметил артист.

В настоящее время 74-летний исполнитель продолжает концертную деятельность. Осенью 2024 года он провел серию выступлений в Белоруссии. Ранее артист сообщал о скромной пенсии в размере 10 тысяч рублей и невысоких доходах от авторских прав.

Первый брак артиста продлился три года и завершился из-за его многочисленных романов. На сегодняшний день у Муромова четверо взрослых сыновей от разных женщин. С присущим ему юмором певец комментирует тему внебрачных детей:

"Возьмите флажки и карту, пометьте флажками все населенные пункты, где я был, и посчитайте!"

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Михаила Муромова