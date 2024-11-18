Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Измены жене, внебрачные дети и обида на Пугачеву: как живет звезда 80-х Михаил Муромов и почему он так мало выступает

Измены жене, внебрачные дети и обида на Пугачеву: как живет звезда 80-х Михаил Муромов и почему он так мало выступает

15:02, 18 ноя 2024

В 80-е годы имя Михаила Муромова гремело на всю страну. Певец покорил сердца миллионов советских слушателей композицией "Яблоки на снегу". Его творческая биография включала участие в популярных телепередачах "Шире круг" и "Песня года".

Начало 90-х ознаменовалось неожиданным исчезновением артиста с концертных площадок. В медиапространстве циркулировали различные версии его ухода со сцены, включая предположения о злоупотреблении алкоголем.

В свете появившихся публикаций о возможном влиянии Аллы Пугачевой на его карьеру, Муромов высказался достаточно дипломатично.

"Все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало — Зарубиной, к примеру", — отметил артист.

В настоящее время 74-летний исполнитель продолжает концертную деятельность. Осенью 2024 года он провел серию выступлений в Белоруссии. Ранее артист сообщал о скромной пенсии в размере 10 тысяч рублей и невысоких доходах от авторских прав.

Первый брак артиста продлился три года и завершился из-за его многочисленных романов. На сегодняшний день у Муромова четверо взрослых сыновей от разных женщин. С присущим ему юмором певец комментирует тему внебрачных детей:

"Возьмите флажки и карту, пометьте флажками все населенные пункты, где я был, и посчитайте!"
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Михаила Муромова
Читайте также

Элвин Грей вынужден взять паузу в концертной деятельности из-за проблем со слухом
Общество в Башкирии
Элвин Грей вынужден взять паузу в концертной деятельности из-за проблем со слухом
«Пил ежедневно и много»: Элвин Грей рассказал о злоупотреблении алкоголем
Культура в Башкирии
«Пил ежедневно и много»: Элвин Грей рассказал о злоупотреблении алкоголем
Врачи из Уфы удалили кисту на ноге заслуженному артисту Татарстана
Культура в Башкирии
Врачи из Уфы удалили кисту на ноге заслуженному артисту Татарстана
Андрею Губину пообещали солидную сумму за выступление на Новый год — певец рассказал, что сделал выбор
Россия/мир
Андрею Губину пообещали солидную сумму за выступление на Новый год — певец рассказал, что сделал выбор


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok