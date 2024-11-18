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Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву

Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву

15:56, 18 ноя 2024

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 18 ноября 2024 года. Системы противовоздушной обороны были задействованы в нескольких регионах страны: Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областях. По данным военного ведомства, всего было уничтожено 59 беспилотных аппаратов.

В ходе переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями прозвучало важное заявление. И.о. главы российской делегации Юлия Жданова назвала государства, проявляющие особую активность в поставках беспилотников. Согласно информации РИА Новости, в этот список входят Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция.

В настоящее время ведутся переговоры о возможном строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Рассматривается возможность реализации данного проекта при содействии Турции, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто.

Вооруженные силы РФ в рамках проводимых операций уделяют особое внимание уничтожению мест хранения беспилотных летательных аппаратов западного производства.

17 ноября зарубежные информационные агентства сообщили о согласии властей США, Великобритании и Франции на применение дальнобойных ракетных систем.


Автор: Семен Подгорный
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