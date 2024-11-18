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Одесса сидит без света, под Курахово штурмуют Берестки, над Брянском сбили 26 беспилотников: сводки от военкоров на 18 ноября 2024 года

Одесса сидит без света, под Курахово штурмуют Берестки, над Брянском сбили 26 беспилотников: сводки от военкоров на 18 ноября 2024 года

16:00, 18 ноя 2024

По информации военных корреспондентов Telegram-канала "Два майора", группировка "Север" продолжает вести активные боевые действия в районе населенных пунктов Дарьино и Новоивановка. Российские подразделения осуществляют продвижение в направлении Нижнего Клина и Малой Локни.

Противник предпринял три безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск. В ходе боевых действий на данном направлении потери противника составили свыше 400 военнослужащих, еще 456 сдались в плен.

Вооруженные силы РФ провели массированную ракетно-дронную атаку по тыловым объектам противника. В Одессе зафиксировано полное отключение электроснабжения. При этом сообщения украинских СМИ о масштабах разрушений оказались преувеличенными – железнодорожное сообщение возобновилось через два часа.

Российские военные установили полный контроль над Григоровкой, продолжая наступательные действия в направлении Петровки. На Кураховском направлении ведутся штурмовые действия в районе населенного пункта Берестки. В южной части Трудового поднят российский флаг, продолжается продвижение к центральной части населенного пункта.

В Белгородской области зафиксированы атаки беспилотников противника. В селе Бирюч в результате атаки дрона-камикадзе погиб мирный житель. В поселке Майский зафиксировано повреждение остекления социального объекта. Две атаки беспилотников произведены на село Грузское Борисовского района.

В Брянской области системами ПВО уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ДНР противник произвел артиллерийский обстрел Горловки, применив снаряды калибром 155 миллиметров. В результате обстрела получил ранения один мирный житель.

Ранее дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву.


Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
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