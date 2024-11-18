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Зеленский высказался по поводу разрешения ВСУ бить по территории России: «Ракеты сами за себя скажут»

Зеленский высказался по поводу разрешения ВСУ бить по территории России: «Ракеты сами за себя скажут»

16:05, 18 ноя 2024

Байден разрешил Украине применять ракеты ATACMS против России, Великобритания и Франция поддержали решение.

По информации американской прессы, администрация США во главе с президентом Джо Байденом впервые дала согласие на удары Украиной дальнобойными ракетами комплексов ATACMS по территории РФ. Аналогичное разрешение последовало от властей Франции и Великобритании относительно ракет SCALP и Storm Shadow.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикации в своем Telegram-канале.

"Сегодня многие СМИ говорят о том, что нам дали разрешение на ответные действия. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут", - отметил украинский лидер.

Снятие ограничений стало частью более масштабной инициативы. Как стало известно, данное решение входит в представленный партнерам "план победы". Этот документ был озвучен Зеленским 16 октября на заседании Верховной рады. По мнению украинского президента, стратегия может стать основой для достижения мира. На рассмотрение положений плана западным партнерам отведено три месяца.

Ранее Российские войска взяли под контроль Григоровку и отразили контратаки ВСУ в Курской области.


Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
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