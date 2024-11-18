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Захарова напомнила о словах Путина по поводу разрешения Запада на удары по территории России: «Играют с огнём»

Захарова напомнила о словах Путина по поводу разрешения Запада на удары по территории России: «Играют с огнём»

16:09, 18 ноя 2024

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с официальной позицией относительно нового решения американской администрации. Речь идет о разрешении Киеву применять дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала действия Белого дома как "игру с огнем". По ее словам, американская сторона намеренно игнорирует предостережения, поступающие из Москвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил четкую позицию по данному вопросу. Глава государства подчеркнул, что предоставление Западом Украине возможности наносить удары по российской территории будет расценено как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт.

В настоящее время Министерство обороны России занимается проработкой различных вариантов реагирования. При этом, как отметил российский лидер, пока преждевременно говорить о конкретном характере ответных действий.

Примечательно, что ранее Вашингтон придерживался иной позиции, отказывая Киеву в праве использования дальнобойных ракет. Ситуация изменилась после выборов, на фоне предположений о возможном сокращении военной поддержки Украины новой администрацией, которая приступит к своим обязанностям в январе 2025 года.

Ранее Зеленский высказался по поводу разрешения ВСУ бить по территории России.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ВК/страница Марии Захаровой
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