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Сваха Анна Осипова рассказала, почему Иван Янковский влюбился в Диану Пожарскую: «Копия матери»

Сваха Анна Осипова рассказала, почему Иван Янковский влюбился в Диану Пожарскую: «Копия матери»

17:52, 18 ноя 2024

Знаменитый представитель актерской династии Иван Янковский, известный своими романтическими увлечениями, обрел семейное счастье с коллегой по цеху. Судьбоносная встреча с Дианой Пожарской произошла на съемках кинопроекта "Чемпион мира" (18+) в 2020 году, где артисты воплотили образы супругов Карповых.

Сваха Анна Осипова поделилась с порталом "Страсти" своим профессиональным взглядом на союз актеров. Эксперт обратила внимание на примечательное внешнее сходство Дианы с матерью Ивана, заслуженной артисткой Оксаной Фандерой.

"Сыновья особенно привязаны к матерям, чей образ сопровождает их всю жизнь. Позитивные отношения с матерью - это прекрасно. Но даже при сложных взаимоотношениях мужчины подсознательно тянутся к женщинам, напоминающим мать", - пояснила Осипова.

По мнению специалиста, залог крепости брака кроется в том, что супруги являются не только возлюбленными, но и единомышленниками. Осипова подчеркнула: когда между партнерами сохраняются доверие и дружба, их союз способен выдержать любые испытания, невзирая на неизбежные возрастные изменения.

Справка. Брак Дианы Пожарской и Ивана Янковского был зарегистрирован 17 февраля 2021 года. Спустя четыре месяца у пары родился сын, названный в честь народного артиста СССР Олега Янковского - дедушки Ивана.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ВК/страница Ивана Янковского
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