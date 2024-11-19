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Куда дотянется Украина ATACMS и Storms Shadow: военблогер Подоляка показал вероятные цели на территории России

Куда дотянется Украина ATACMS и Storms Shadow: военблогер Подоляка показал вероятные цели на территории России

11:06, 19 ноя 2024

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал использование ракетных комплексов ATACMS и Storm Shadow в зоне до 300 километров. Данную информацию подтвердил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Военный аналитик Юрий Подоляка представил детальную оценку потенциальных мишеней для данных ракетных систем. По его словам, основными целями могут стать склады боеприпасов, места дислокации военной техники и личного состава, пункты управления, а также аэродромы.

"Главными целями для ракет типа ATACMS и Storm Shadow будут являться склады боеприпасов, стоянки военной техники, места расположения личного состава, командные пункты и аэродромы", — приводится цитата эксперта.

Особое внимание уделяется модернизированным ракетам MGM-140B ATACMS Block 1A и европейским Storm Shadow (SCALP-EG), радиус действия которых достигает 300 километров. Подоляка отметил повышенную опасность этих типов вооружений, подчеркнув ограниченные возможности систем ПВО по их перехвату.

В последнее время наблюдается тенденция к перемещению авиационной техники на более удаленные базы. Начато возведение железобетонных укрытий для защиты самолетов от кассетных боеприпасов. Однако, по оценке эксперта, количество таких укрытий недостаточно из-за прежних управленческих решений военного ведомства.

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Автор: Семен Подгорный
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