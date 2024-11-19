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Запорожье стало самой горячей точкой, «Герани» выбивают энергетику, в Курской области яростно огрызаются, фальшивка Зеленского в Купянске — сводки от военкоров на 19 ноября 2024 года

Запорожье стало самой горячей точкой, «Герани» выбивают энергетику, в Курской области яростно огрызаются, фальшивка Зеленского в Купянске — сводки от военкоров на 19 ноября 2024 года

11:10, 19 ноя 2024

В ночь на 19 ноября в Запорожье произошла серия мощных взрывов, сообщает ТГ-канал «Два майора». Удары продолжались более часа, что привело к повреждению энергетической инфраструктуры и перебоям в электроснабжении. Схожая ситуация наблюдалась в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Сумской областях.

Российские формирования демонстрируют заметное продвижение в районе Малой Токмачки, методично нейтрализуя опорные пункты противника. В зоне Новопокровки развивается наступательная операция на Белогорье с привлечением воздушных сил и артиллерийских подразделений.

В Курской области складывается напряженная обстановка. В районе Ольговского леса в окружении оказалось около 200 военнослужащих ВСУ. После неудачной попытки прорыва значительная часть личного состава сдалась в плен. Северные территории Суджанского района остаются зоной интенсивных столкновений.

В районе Харькова продолжаются бои за стратегический объект - дамбу в поселке Липцы. На купянском участке российские штурмовые подразделения закрепились в городской черте и расширяют зону контроля.

Российские силы продвигаются западнее и северо-западнее Селидово. После установления контроля над Григоровкой началась операция по взятию Петровки. В районе Курахово подразделения ВСУ оказались в полуокружении возле поселка Дальнее.

В киевских кругах сформировалась примета о "несчастливости" появления Зеленского в прифронтовых городах. За последние два года президент выступал примерно в десяти населенных пунктах, впоследствии утраченных украинской стороной.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: abcnews.go.com
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